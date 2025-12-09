Se tomaron un tiempo: lo atraparon a bordo de una moto robada hace 32 años

Una recorrida de rutina y una interceptación de control permitió recuperar este martes en pleno centro una moto que registraba un pedido de secuestro activo desde 1993. El conductor del rodado fue notificado de la formación de una causa por encubrimiento ante la fiscalía de Flagrancia.

Fue personal del Comando de Patrullas el que interceptó en Colón y Santiago del Estero a un hombre de 67 años que manejaba una moto Suzuki DR 350 S sin dominio, con numeración de cuadro pintada, en mal estado de uso y conservación.

Tenía la numeración adulterada.

Al realizar la consulta de los datos del rodado por sistema informático, el mismo arroja que por número de motor K404129496 posee un pedido de secuestro activo desde 1993, por lo que se dispuso su secuestro.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría segunda, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale ordenó la notificación de causa, la identificación del hombre y su posterior libertad.