El último detenido por el violento robo al ciclista Oscar Oronó negó la acusación

El joven de 24 años detenido este jueves por personal de la DDI en el marco de la causa que investiga el violento robo que Oscar Oronó sufrió en su local del barrio Florentino Ameghino negó haber participado en el hecho y haber estado en el lugar.

Gastón "Chaco" Gorosito se entrevistó con miembros de la defensa oficial y declaró ante el fiscal Walter Martínez Soto durante varios minutos. Aporto algunos datos que deberán ser evacuados por los investigadores. "Chaco", pareja de la hija de uno de los imputados, quedará alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la tarea del fiscal.

La intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil obedece a que uno de los tres primeros imputados es un adolescente de 16 años por lo que las actuaciones que inició la fiscal Constanza Mandagaran fueron remitidas a Martínez Soto. A ese menor ya se le dictó la prisión preventiva.

Los otros dos sujetos que ya estaban detenidos son Leandro Bellinzona (29) y Diego Francisco Cortadi (40) quienes manifestaron tener intereses contrapuestos y tuvieron distintos defensores cuando se negaron a prestar declaración.

Los tres están acusados de ingresar junto a un cuarto sujeto el viernes 3 de octubre al local ubicado en el barrio Florentino Ameghino, golpearon al hombre de 80 años y robaron dos bicicletas. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona permitió solicitar los primeros allanamientos para las viviendas ubicadas en la avenida Colón al 12.100, en 9 de Julio al 10.700, en Ciudad de Rosario al 1600 y en Brown al 10.100.

Oronó había sido atendido en la guardia del hospital el viernes 3 de octubre, pasó la noche en observación y el sábado se retiró sin tener el alta médica. El domingo volvió a ingresar por una caía de altura y tuvo lesiones que derivaron en su muerte poco después.

"Tenía un palomar y su yerno había visto cuando se cayó del techo", señalaron otras fuentes oficiales sobre las circunstancias que derivaron en su segundo ingreso a la guardia del Higa y en la formación de una causa aun calificada como averiguación de causales de muerte.