Video: así fue la huida de los delincuentes tras el robo al ciclista Oscar Oronó

Se difundieron las imágenes de las cámaras de seguridad tras el robo al ciclista Oscar Oronó.

Minutos después de que detuvieran al cuarto sujeto que había sido identificado como autor del violento robo que Oscar Oronó sufrió en su local del barrio Florentino Ameghino, se dieron a conocer las imágenes posteriores al hecho.

En los videos capturados por las cámaras de seguridad de la zona se puede observar cómo huyen del lugar los implicados en la causa, que hoy están siendo investigados.

El reconocido ciclista había sufrido lesiones durante un asalto en su local del barrio Florentino Ameghino y murió horas después en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a raíz de las heridas de gravedad.

La víctima era uno de los atletas más longevos del circuito nacional, habitual participante de los torneos de Ruta Máster y en su trayectoria fue poseedor de doce campeonatos argentinos y dos panamericanos. Había corrido en todo el país y tuvo experiencia en España, Estados Unidos y Japón, entre otros lugares.

Esta mañana, efectivos de la DDI detuvieron al cuarto sujeto que había sido identificado como autor del violento robo tras la realización de un allanamiento.

El hombre de 24 años - identificado como Gaston Gorosito alias "Chaco" - podría declarar ante el fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y luego quedará alojado en el complejo penitenciario de Batán.

La intervención en ese fuero obedece a que uno de los tres primeros imputados es un adolescente de 16 años por lo que las actuaciones que inició la fiscal Constanza Mandagaran fueron remitidas a Martínez Soto. A ese menor ya se le dictó la prisión preventiva.