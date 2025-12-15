La Patrulla Municipal intervino ante un grupo de trapitos que consumía alcohol y drogas en el centro: un detenido
Los sujetos generaban distrubios en la puerta de un edificio situado en Bolívar al 2800. Uno de ellos fue detenido por enfrentar a los agentes.
Durante una recorrida preventiva, agentes del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) observaron a tres hombres y una mujer que generaban disturbios en la puerta de ingreso a un edificio del centro, ubicado en Bolívar al 2800.
Al ser identificados, los agentes constataron que estaban consumiendo bebidas alcohólicas y drogas en la vía pública, y en ese contexto uno de los sujetos adoptó una actitud violenta contra el personal.
Por ese motivo, las autoridades detuvieron al agresor y confeccionaron el acta correspondiente por consumo de alcohol en la calle, al mismo tiempo que solicitaron la presencia de un móvil policial para labrar las actuaciones de rigor y efectuar el traslado del individuo a la Comisaría Primera.
Se recuerda que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares vinculadas a disturbios, trapitos o cuidacoches las 24 horas del día a través del WhatsApp 2233406177, un servicio que contribuye a fortalecer la seguridad y el orden en la vía pública.
