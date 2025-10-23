Internaron a un alumno de tercer año de secundaria: sus compañeros lo rodearon y golpearon brutalmente

Un alumno de tercer año del nivel secundario del Colegio María Auxiliadora de Funes, Rosario, debió ser internado tras recibir una violenta goliza por parte de un grupo de compañeros durante un recreo. Según trascendió, la agresión, de la que habrían participado al menos cinco estudiantes, se produjo a partir de un ritual común entre adolescentes que se realiza a modo de "celebración" donde todos rodean a uno y le aplican golpes que generalmente son leves.

De acuerdo a lo publicado por medios locales, el hecho ocurrió esta semana dentro del establecimiento educativo. La familia de la víctima exigió explicaciones a las autoridades del colegio y también pidió que los padres de los agresores se involucren. Este jueves oficializaron la denuncia de lo ocurrido en la comisaría.

La madre del chico escribió un mensaje dirigido a otros padres que se viralizó entre los cursos. “No se trata de una simple pelea entre adolescentes. Estamos hablando de violencia física y emocional, de un acto cobarde que deja marcas profundas, no solo en quien lo sufre, en su familia, sino también en toda una comunidad escolar. Como padres no podemos mirar para otro lado. No podemos naturalizar ni minimizar algo así. Esto no puede volver a pasar”, expresó.

La mujer también señaló: “La escuela tiene su parte de responsabilidad, claro, pero también nosotros. Todo empieza en casa: en los límites, en el respeto, en cómo enseñamos a nuestros hijos a relacionarse con los demás”.

En su mensaje, agregó: “No escribo esto para generar conflicto, sino porque creo que llegó el momento de decir basta. De exigir respeto, empatía y compromiso real de todos: colegio, familias y alumnos. Lo que pasó es inimaginable, inaceptable y doloroso. Y si no reaccionamos ahora, estamos fallando como adultos”.

Según la reconstrucción de los hechos, el ataque ocurrió el miércoles, poco antes de que terminara el recreo. El estudiante fue rodeado por un grupo de compañeros que comenzaron a golpearlo hasta tirarlo al piso, donde continuaron con las patadas. La situación no se habría producido por una bronca o pelea sino que se trataría de un ritual común entre adolescentes que se realiza a modo de "celebración" por un cumpleaños o alguna situación especial

Ni bien ocurrió el episodio desde la escuela dieron aviso al ministerio de Educación que intervino con su equipo socioeducativo para esclarecer lo ocurrido y determinar como abordar el caso con la comunidad educativa.