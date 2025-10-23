El finde llega con un alerta amarillo por tormentas: qué dice el pronóstico para este viernes en Mar del Plata

Se va un jueves parcialmente nublado pero caluroso y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. En ese sentido, anunció un alerta amarillo por tormentas para las primeras horas del viernes.

Durante la madrugada se esperan tormentas fuertes y una temperatura cercana a los 12 grados. El viento soplará desde el norte entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Por la mañana, persistirán las tormentas fuertes y la temperatura ascenderá a los 17 grados. El viento rotará hacia el oeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En los mencionados momentos, según indicó el organismo, la ciudad "se verá afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual".

Para la tarde las tormentas serán aisladas y la temperatura alcanzará su máxima de 20 grados. El viento volverá a invertir su dirección, por lo que soplará desde el sur entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, persistirán las tormentas aisladas con una temperatura de alrededor de 18 grados. El viento mantendrá su dirección pero aumentará su velocidad entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.