¿Otro día de playa?: pronostican probables lluvias y tormentas para Mar del Plata.

Mar del Plata atravesará una jornada típicamente veraniega, con condiciones que tendrán buen tiempo en las primeras horas y una marcada inestabilidad hacia la tarde y la noche. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 29 de enero, la ciudad, luego de amanecer con una temperatura de 18°C, subirá lentamente acompañada por una humedad elevada del 99%.

Con el correr del día, se espera un aumento progresivo de la temperatura, que alcanzará una máxima cercana a los 24°C. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, pero hacia la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que por la noche no se descartan chaparrones, con probabilidades de precipitaciones -muy bajas- que oscilarán entre el 10 y el 40%,

El viento soplará del noreste, con intensidades que irán de moderadas a regulares, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente durante los períodos de inestabilidad. La visibilidad se mantiene buena, en torno a los 10 kilómetros, y la presión atmosférica ronda los 1015,8 hPa.

De cara a los próximos días, el pronóstico extendido anticipa un escenario similar: temperaturas en ascenso, con máximas que se moverán entre los 25 y 29 grados, y condiciones variables, alternando momentos de sol con nubosidad y lluvias aisladas. El fin de semana se perfila caluroso, ideal para la playa, aunque con la recomendación de estar atentos a posibles tormentas.