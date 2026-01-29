¿Otro día de playa?: pronostican probables lluvias y tormentas para Mar del Plata
El último reporte del tiempo para “La Feliz” para este jueves 29 de enero. Conocelo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata atravesará una jornada típicamente veraniega, con condiciones que tendrán buen tiempo en las primeras horas y una marcada inestabilidad hacia la tarde y la noche. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 29 de enero, la ciudad, luego de amanecer con una temperatura de 18°C, subirá lentamente acompañada por una humedad elevada del 99%.
Con el correr del día, se espera un aumento progresivo de la temperatura, que alcanzará una máxima cercana a los 24°C. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, pero hacia la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que por la noche no se descartan chaparrones, con probabilidades de precipitaciones -muy bajas- que oscilarán entre el 10 y el 40%,
El viento soplará del noreste, con intensidades que irán de moderadas a regulares, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente durante los períodos de inestabilidad. La visibilidad se mantiene buena, en torno a los 10 kilómetros, y la presión atmosférica ronda los 1015,8 hPa.
De cara a los próximos días, el pronóstico extendido anticipa un escenario similar: temperaturas en ascenso, con máximas que se moverán entre los 25 y 29 grados, y condiciones variables, alternando momentos de sol con nubosidad y lluvias aisladas. El fin de semana se perfila caluroso, ideal para la playa, aunque con la recomendación de estar atentos a posibles tormentas.
