A guardar la sombrilla y sacar el paraguas: empiezan las tormentas y siguen los chaparrones en Mar del Plata

Después de un jueves pesado y pronósticos de precipitaciones sin aciertos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas aisladas para esta noche y chaparrones desde la madrugada del viernes en Mar del Plata.

En principio, el organismo espera un cierre de jornada con 21°, ráfagas de hasta 50 km/h del noreste y tormentas, las cuales continuarán mañana pero en menor medida.

Es que también está previsto un viernes con chaparrones desde la mañana y hasta la tarde, y sobre todo con un gran porcentaje de humedad, de la mano de los 26° de máxima y 19° de mínima.

Además, de acuerdo al SMN, las ráfagas del este se harán sentir por la madrugada y la mañana, mientras lo propio sucederá a la tarde y la noche, aunque desde el noreste. En la primera mitad del día alcanzarán los 50km/h y en la segunda los 59 km/h.

Y en cuanto al fin de semana para despedir enero, no existen precipitaciones a la vista y habrá buena temperatura para disfrutar de la playa y el aire libre: el termómetro llegará a 25° el sábado y a 27° el domingo.