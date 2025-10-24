Salió a pasear al perro, le gustó el banco de un café y se lo llevó: desde el comercio ofrecen recompensa a quien lo encuentre

Un insólito robo ocurrió durante las últimas horas en pleno centro de Mar del Plata. Un hombre se llevó un banco de madera de la vereda de un reconocido café mientras paseaba a su perro y la secuencia quedó registrada a través de las cámaras de seguridad instaladas en el local gastronómico.

El episodio ocurrió en Suárez Café, ubicado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Bolívar. En las imágenes se observa cómo el hombre camina por Bolívar junto a su mascota, se detiene frente al comercio, mira hacia el interior para asegurarse de que nadie lo observa y luego toma el banco, lo acomoda bajo el brazo y se retira con total tranquilidad.

El insólito hecho generó indignación entre los dueños y clientes del café, que habitualmente usaban el banco para disfrutar del sol o esperar un pedido. Desde las redes sociales del local compartieron el video del robo y escribieron con ironía: “Sí, el banco, ese donde se tomaban cafés al sol, se charlaba de todo y se esperaba el take away ‘un minutito nomás’”.

Además, agregaron: "A quien vea las joyas de Napoleón paseando por Mar del Plata le pedimos que nos avise. Recompensa: un café de la casa".

El video rápidamente se viralizó entre los vecinos de la zona, que expresaron su sorpresa por la naturalidad con la que el hombre cometió el robo. Por el momento, no se informó si se logró identificar al responsable.