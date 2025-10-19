Il Gaucho desafió al equipo: le pidieron que no lo pase a Gasly y poco le importó a Colapinto

Franco Colapinto no respetó el pedido de su equipo y lo superó a Gasly a una vuelta del final de la carrera.

Sobre el final de la carrera en Austin, Franco Colapinto llegó con mucho ritmo a quedar atrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo, pero en la radio le pidieron que mantenga la posición y que no lo adelante.

Desde la radio el equipo le dijo: "Necesitamos mantener las posiciones". A lo que el argentino con un tono sorprendido le respondió: "¿Mantener las posiciones? Pero está yendo lento":

Luego de este intercambio, el joven de 21 años tomó su propia decisión y al final de la recta principal y le tiró el auto para superar a su compañero y generó la explosión de Adrián Puente y todo el equipo de Fox Sports.

Luego de la carrera, Colapinto habló con Juan Fossaroli y le explicó porque desobedeció la orden de equipo: "Creo que era lo correcto (adelantar a Gasly). Me tocó a mi dar la posición varias veces en otras carreras. Yo iba mucho más rápido, él tenía gomas mucho más viejas, iba como un segundo y medio más lento. Era lo mejor para la situación, me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también ya que sino lo pasaba seguramente Bortoleto nos iba a pasar a los dos". Además luego agregó: "Estabamos peleando por el puesto 17 y 18. No tiene sentido discutir por estas cosas".