No fue el día para el argentino: Colapinto P17 y Max Verstappen se quedó con la victoria

El rendimiento del Alpine fue desastroso en el calor estadounidense y terminó en el último puesto de la clasificación.

Franco Colapinto que largó desde el puesto 15, no tuvo un buen rendimiento en su auto ni en los neumáticos y terminó en el puesto 17 por delante de Carlos Sainz que abandonó por un incidente con Kimi Antonelli; de su compañero de equipo, Pierre Gasly y de Gabriel Bortoleto. El que se llevó el triunfo fue una vez más fue Max Verstappen. El neerlandés sumó una nueva victoria y recortó 15 puntos con Oscar Piastri en la pelea por el campeonato.

El argentino intentó defender todas las posiciones contra sus rivales pero la velocidad del Alpine dejó mucho que desear y cada vez que se le acercaban lo pasaban de parado. Si bien llegó a estar ubicado en el décimo primer lugar por la parada de muchos pilotos, luego ingresó a los boxes y quedó en el último puesto sin poder recuperar posiciones.

Dentro del pesimo rendimiento del auto, sobre la vuelta 54, Colapinto llegó mano a mano con su compañero de equipo. El equipo le pidió que no lo supere a Gasly pero poco le importó y en la cima de la recta principal le tiró el auto para superlarlo y finalizar por delante suyo.

La clasificación de la carrera quedó de esta manera:

Max Verstappen Lando Norris Charles Leclerc Lewis Hamilton Oscar Piastri George Russell Yuki Tsunoda Nico Hulkemberg Oliver Bearman Fernando Alonso

Con este resultado el campeonato de pilotos quedó:

Piastri 346 Lando Norris 332 Max Verstappen 306

El próximo fin de semana se disputará la fecha 20 del campeonato mundial 2025 en la Ciudad de México y será una nueva oportunidad para que el argentino mejore su rendimiento.