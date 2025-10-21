El hijo de Briatore respaldó a Colapinto tras el polémico adelantamiento a Gasly

El gesto de Falco Briatore sorprendió al mundo de la Fórmula 1 y se interpretó como un mensaje directo hacia el equipo Alpine, que analiza sancionar a Franco Colapinto por su maniobra en Austin.

El Gran Premio de Estados Unidos sigue generando repercusiones dentro del equipo Alpine, especialmente por la maniobra de Franco Colapinto sobre Pierre Gasly en las últimas vueltas. El argentino, que volvió a destacarse en pista pese al flojo rendimiento general del equipo, desobedeció la orden de “mantener posiciones” y superó al francés, encendiendo el debate en la Fórmula 1.

A dos giros del final en el Circuito de las Américas, Colapinto venía con mejor ritmo y atacaba con decisión, mientras Gabriel Bortoleto se acercaba peligrosamente desde atrás. Pese a la orden por radio de no arriesgar, el piloto de Pilar se mostró firme en su determinación y ejecutó un impecable adelantamiento a Gasly en la primera curva, demostrando nuevamente su carácter competitivo.

La maniobra generó malestar en la cúpula de Alpine. Steve Nielsen, jefe del equipo, calificó el accionar de Colapinto como una “decepción interna”, y confirmó que el tema se resolverá puertas adentro en una reunión durante esta jornada. Sin embargo, en redes sociales y dentro del paddock, las muestras de apoyo hacia el argentino no tardaron en aparecer.

Una de las más resonantes fue la de Falco Briatore, hijo del histórico empresario y exdirector de Renault, Flavio Briatore. El joven, cercano a Colapinto desde su llegada a Alpine, le dio “me gusta” a una publicación oficial de la Fórmula 1 que destacaba el adelantamiento al francés, interpretado por los fanáticos como una clara muestra de respaldo hacia el piloto argentino.

Falco suele acompañar a su padre en los distintos Grandes Premios y mantiene una relación de amistad con Colapinto, con quien se lo ha visto compartir momentos fuera de las pistas. Ambos fueron fotografiados juntos durante el verano europeo, realizando actividades deportivas en sus días libres, lo que refleja un vínculo que trasciende lo profesional.

Mientras tanto, los hinchas argentinos y varios analistas del mundo motor valoraron la decisión de Colapinto de no resignarse en pista y seguir demostrando su talento. En medio de un contexto tenso dentro de Alpine, el apoyo del entorno Briatore podría ser un guiño clave para el futuro del joven piloto en la Fórmula 1.

Cabe recordar que en las últimas semanas, la situación contractual del argentino con Alpine con respecto a la temporada 2026 ha cambiado y mucho. Según medios europeos el anuncio de su renovación para la próxima temporada estaría al caer en los próximos aunque tal vez este episodio podría demorar un poco la noticia.