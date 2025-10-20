El duro comunicado de Alpine que pone en riesgo el futuro de Colapinto: "Estamos decepcionados"

Se veía venir. La valentía de Franco Colapinto para hacer lo que creia conveniente, por encima de lo que había decidido la escudería podía traer consecuencias. El piloto argentino, con criterio, superó a su compañero de equipo Pierre Gasly cuando restaban dos vueltas para el final del Gran Premio de Estados Unidos, poco después que le hayan indicado que debían mantener las posiciones. Tras el final de la prueba, y pese a que fue mejor la decisión del pilarense, Alpine emitió un comunicado firmado por el director de equipo Steve Nielsen, que expresó "decepción" por no acatar las indicaciones que se marcaron en la radio.

En el arranque del escrito, el equipo de la F1 manifestó: “hoy, como muchos equipos, tuvimos que adaptar nuestra estrategia en función de las condiciones y de lo que vimos en pista, ya que el neumático duro no parecía ser el más adecuado para la carrera”.

La escudería explicó que le dieron instrucciones a sus dos competidores para que mantuvieran la posición. Una frase que pone en apuros a Colapinto, quien desobedeció las indicaciones del equipo técnico de Alpine. “Como equipo, cualquier instrucción del muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido, así que es algo que revisaremos y abordaremos internamente”, cerró la primera imagen de su publicación.

Aunque subieron algunas frases de los pilotos y trataron de dar un mensaje de unidad, la sensación es que fue un reto directo y de manera pública a Colapinto, quien se ganó el respeto de muchos y fue elogiado por la rebeldía y continuar con lo que él creía mejor para ese momento de la carrera.

Más allá de la polémica, el caso refleja la presión que atraviesa el equipo francés en una temporada irregular, donde las decisiones estratégicas y la convivencia entre sus corredores comienzan a jugar un papel tan determinante como el rendimiento en pista. Con Gasly confirmado, resta saber si esto pudo jugar en contra en el futuro del piloto argentino dentro de la escudería.