Extienden el alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo llueve en Mar del Plata y la costa atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió el alerta amarillo que rige por pronóstico de tormentas sobre Mar del Plata y gran parte del sudeste bonaerense. Las inclemencias, según anticipa el organismo, persistirán durante buena parte del sábado.

Al actualizar el estado del tiempo, el SMN renovó el alerta amarilla por tormenta para la noche de este viernes solo para el sector oeste de General Pueyrredon y la hizo extensiva hasta la madrugada del sábado para todo el distrito, costa de Mar Chiquita y General Alvarado.

"El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual", precisaron sobre el tiempo para la madrugada.

Cómo estará el tiempo este sábado

De acuerdo al pronóstico oficial, este sábado habrá una jornada con tiempo fresco con temperaturas que rondarán entre los 12 y 16 grados centígrados. El cielo estará mayormente nublado, aunque no habrá probabilidades de precipitaciones tanto a la tarde como a la noche.

Durante el día, el viento, proveniente del sector Sur, tendrá velocidades de hasta 22 kilómetros por hora, pudiendo las ráfagas alcanzar los 59 kilómetros por hora.