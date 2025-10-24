Ataron al conserje de un hotel con un cable y robaron la recaudación
Sucedió el viernes a la madrugada en un establecimiento céntrico. Se llevaron la caja registradora y un celular.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dos delincuentes que actuaron con el rostro cubierto y sin exhibir armas asaltaron el viernes a la madrugada al encargado de un hotel céntrico y, tras dejarlo atado, escaparon con la caja registradora y un celular.
Fuentes oficiales confirmaron que el hecho se registró en el hotel “Gran Augusto” ubicado en Bolívar al 2300 cuando los dos sujetos se abalanzaron sobre el conserje, lo redujeron y llevaron a un pequeño cuarto donde le ataron las manos con un cable.
“Los sujetos escaparon del lugar con la caja registradora que tenía una suma no precisada de dinero y el celular del hotel”, agregaron.
Al ser entrevistado por personal policial, el empleado dijo que los delincuentes no mostraron arma, que no podría reconocerlos y que por estar encerrado no vio la dirección de fuga.
Las actuaciones que hizo personal de la comisaría primera fueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de Fernando Berlingeri que ordenó el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento y de la zona.
