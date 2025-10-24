Ataron al conserje de un hotel con un cable y robaron la recaudación

Dos delincuentes que actuaron con el rostro cubierto y sin exhibir armas asaltaron el viernes a la madrugada al encargado de un hotel céntrico y, tras dejarlo atado, escaparon con la caja registradora y un celular.

Fuentes oficiales confirmaron que el hecho se registró en el hotel “Gran Augusto” ubicado en Bolívar al 2300 cuando los dos sujetos se abalanzaron sobre el conserje, lo redujeron y llevaron a un pequeño cuarto donde le ataron las manos con un cable.

Analizarán las cámaras de la zona.

“Los sujetos escaparon del lugar con la caja registradora que tenía una suma no precisada de dinero y el celular del hotel”, agregaron.

Al ser entrevistado por personal policial, el empleado dijo que los delincuentes no mostraron arma, que no podría reconocerlos y que por estar encerrado no vio la dirección de fuga.

Las actuaciones que hizo personal de la comisaría primera fueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de Fernando Berlingeri que ordenó el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento y de la zona.