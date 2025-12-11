Cayó una banda que amenazaba a vecinos de Chapadmalal: secuestraron armas, objetos robados y drogas

La policía detuvo a una banda de delincuentes que hostigaba a los vecinos de Estación Chapadmalal desde hace más de dos meses. El caso comenzó el 7 de noviembre cuando un joven denunció que mientras caminaba por la calle 32, entre 3 y 5, un hombre lo apuntó con un arma y disparó al aire sin ningún motivo aparente.

En ese momento el joven no llamó al 911 porque no quería tener conflictos y porque la zona carece de cámaras de seguridad, por lo cual no podía demostrar lo acontecido. La investigación se inició bajo la carátula “abuso de arma” y casi 25 días después, el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 8ª allanó una vivienda de la zona, donde encontró elementos vinculados al hecho.

Allí se pudo identificar al autor del disparo y se solicitó su detención. Ese mismo día se registraron otros dos incidentes en la misma zona. Alrededor de las 8 un hombre radicó una denuncia por amenazas, porque dos hombres que ya mantenían un conflicto con él lo habrían intimidado mostrado un arma de fuego. La Comisaría 8ª inició una investigación para dar con los responsables.

Al mismo tiempo, otro vecino denunció que tres hombres le robaron su auto Renault 9 azul en la calle Goñi al 3000. Tras el análisis fílmico y el desarrollo de la investigación se pudo determinar que los autores de los delitos eran los mismos y los identificaron. En esa línea, realizaron distintos allanamientos con el fin de aprehender a la banda.

En uno de los allanamientos se secuestraron armas, herramientas, ruedas de auxilio robadas, prendas utilizadas en uno de los hechos denunciados, 20 gramos de cocaína y una camioneta Peugeot Partner. Allí detuvieron a otras dos personas, una de ellas con pedido de captura activo. En el último operativo la Policía secuestró una escopeta calibre 16, municiones y un teléfono celular.