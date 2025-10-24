Le cortaron el chorro: se metió en una casa y robó la grifería

Personal del Comando de Patrullas redujo al sujeto en la esquina de Juan B. Justo y Funes.

Un hombre de 41 años que el jueves a la tarde se metió en una casa en Guido al 4200 de la que robó grifería y otros objetos fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas el que redujo al sujeto en la esquina de Juan B. Justo y Funes con los elementos sustraídos en su poder.

El hombre, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a la comisaría segunda dónde labraron actuaciones por el delito de robo.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron su traslado al complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.