Le cortaron el chorro: se metió en una casa y robó la grifería
Tiene 41 años. Lo atraparon en Juan B. Justo y Funes. Se le formó una causa penal.
24 de Octubre de 2025 09:27
Por Redacción 0223
Un hombre de 41 años que el jueves a la tarde se metió en una casa en Guido al 4200 de la que robó grifería y otros objetos fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Fue personal del Comando de Patrullas el que redujo al sujeto en la esquina de Juan B. Justo y Funes con los elementos sustraídos en su poder.
El hombre, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a la comisaría segunda dónde labraron actuaciones por el delito de robo.
Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron su traslado al complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.
