Persecución y tiroteo: robaron un auto, huyeron de la Policía a toda velocidad y chocaron contra una camioneta que terminó volcada

El auto en el que circulaban los delincuentes sufrió severas roturas.

Un violento choque entre un auto robado y una camioneta ocurrido durante la tarde de este miércoles por la tarde en el barrio Las Avenidas finalizó con dos delincuentes detenidos y un importante despliegue policial en la zona. Aseguran que durante la persecución hubo disparos.

El siniestro se registró alrededor de las 18.15 en Gaboto y José Martí, cuando un Peugeot blanco, que era perseguido por la Policía, impactó de lleno contra una camioneta Toyota, la cual terminó volcando producto del fuerte golpe.

Según fuentes del caso, el Peugeot había sido robado momentos antes mediante el uso de inhibidores de señal y los dos ocupantes, ambos con frondosos antecedentes penales, intentaban escapar cuando protagonizaron la colisión.

Ambos delincuentes fueron aprehendidos en el lugar, mientras que el conductor de la camioneta, un hombre de unos 50 años, resultó ileso a pesar del vuelco.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asegurar la zona y retirar los vehículos, mientras se iniciaban las actuaciones judiciales correspondientes.