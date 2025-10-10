"Lo hice por droga y por plata": el escalofriante relato del acusado de haber cavado los pozos del triple crimen

Ariel Giménez, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y brindó detalles que podrían ser claves en la causa por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. El hombre está acusado de haber cavado los pozos donde fueron enterradas las víctimas, y durante su declaración aseguró: “Lo hice por droga y por plata”. Sin embargo, negó haber visto los cuerpos y dijo desconocer que las jóvenes estaban allí.

La Fiscalía considera que el sospechoso miente y sostiene que él fue quien cavó y tapó el pozo tras los femicidios. En su testimonio, el sujeto ratificó gran parte de lo que ya le había contado a la Policía al ser detenido. Además, mencionó que mantuvo contacto con dos personas clave en la causa: Magalí Celeste González Guerrero, quien recientemente confesó parte de lo ocurrido; y Miguel Villanueva Silva, conocido como “Gonzalo”, ambos prófugos y con pedido de captura nacional e internacional.

Según la versión del imputado, González lo contactó a través de redes sociales para alquilarle un parlante por $30.000, de los cuales recibió $20.000 en drogas y $10.000 en efectivo. Luego, Villanueva lo pasó a buscar en remis para probar el equipo en una casa, que resultó ser el lugar donde fueron asesinadas las tres chicas. Giménez aseguró que lo hicieron bajar del auto cuatro cuadras antes y que, tras recibir el pago, se fue a dormir a la casa de una amiga, quien podría confirmar su coartada.

El día siguiente, al no poder comunicarse con la pareja que le alquiló el parlante, afirmó haberlos contactado nuevamente y que le ofrecieron un “trabajo” en una vivienda cercana. Allí, siempre en base a su relato, se le pidió cavar un pozo a cambio de $45.000. También afirmó que ayudó a correr una cama junto a los otros dos sospechosos, aunque insistió en que no sabía para qué se utilizaría el hoyo que estaba haciendo.

El integrante del Ministerio Público cuestionó varios puntos del testimonio, especialmente cuando el individuo describió un pozo “tapado completamente”. Ante la contradicción, el acusado respondió que se dio cuenta porque “era redondo y le faltaban dos centímetros para llegar a la superficie”. Tras su declaración, la Fiscalía ordenó que siga detenido por "encubrimiento agravado" por la gravedad del hecho, mientras continúa la búsqueda de los otros dos implicados.