La invitó a drogarse y la desmayó a golpes a culatazos

Veintiún días pasaron entre la denuncia que hizo una joven de 25 años que fue golpeada hasta desmayarla por un hombre en una casa del barrio San Jacinto hasta el allanamiento que se hizo el viernes y que permitió notificar al agresor de una causa por lesiones graves y una restricción de acercamiento.

El hecho ocurrió el 1 de octubre cuando la víctima fue en un auto de la aplicación Uber hasta la casa de un hombre de 48 años en la zona de 433 bis al 1200 para mantener un encuentro amoroso y consumir estupefacientes. Al lugar llegó el imputado acompañado por una mujer que sin mediar palabra la tomó del cuello y la llevó al patio trasero de la finca.

Intervino personal de la comisaría decimotercera.

En ese lugar el sujeto la golpeó en reiteradas oportunidades con un arma de puño y la denunciante perdió el conocimiento. Al despertar, aprovechó un descuido de la pareja, salió corriendo a lo de un vecino y pidió ayuda al 911: fue la policía que la trasladó al Centro de Atención Primaria de Salud de Playa Serena y de ahí al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Al mismo tiempo que la joven fue atendida por profesionales y comenzó un tratamiento por el consumo problemático de estupefacientes, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría decimotercera hizo una serie de medidas solicitadas por la fiscal Constanza Mandagarán. Esas medidas permitieron el aval de la Justicia de Garantías para allanar el inmueble.

Se le formó una causa penal.

La medida se llevó adelante el viernes y en el lugar secuestraron un revólver marca Detective con cinco municiones del mismo calibre que no presenta impedimento legal alguno. El sujeto fue notificado de la formación de causa penal por lesiones graves y de una restricción de acercamiento dispuesta por la Justicia de Familia.

El sujeto, que registra procesos penales previos por portación de arma de uso civil, robo en grado de tentativa, tentativa de robos reiterados y amenazas, fue correctamente identificado y quedó en libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.