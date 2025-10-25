Robaron en Balcarce y escaparon a Mar del Plata en una camioneta con pedido de secuestro

La camioneta tenía pedido de secuestro desde la localidad de Balcarce.

La investigación por la sustracción de varias pertenencias del interior de un rodado en la ciudad de Balcarce terminó con el secuestro de una camioneta en Mar del Plata en la que se desplazaban los autores que lograron darse a la fuga.

El hecho se originó cuando un hombre de 42 años denunció que dejó estacionada la camioneta Ford Ranger de su trabajo en calle 107 entre Avenida San Martín y 18. Al regresar observó cómo un individuo sustraía una mochila del interior del vehículo y se daba a la fuga en una camioneta color crema con techo negro.

Ante el alerta, personal de la Estación de Policía Comunal junto al Centro de Monitoreo Municipal (COM) comenzó el seguimiento mediante cámaras e identificó que los autores iban a bordo de una Toyota Hilux SW4.

En virtud de la dirección de fuga se emitió una alerta a las dependencias viales “El Soldado” y al 911 de Mar del Plata. El pedido generó un operativo cerrojo y el secuestro del rodado en Estado de Israel entre Alvarado y Castelli.

El fiscal Rodolfo Moure pidió una requisa de urgencia al Juzgado de Garantías N°3 y secuestraron la mochila sustraída y levantaron rastros para intentar identificar a los autores que se dieron a la fuga.

Durante el procedimiento se constató que el dominio colocado en el rodado no correspondía al mismo y que la camioneta poseía pedido de secuestro activo solicitado por la comisaría segunda desde el 11 de octubre. En el rodado secuestrado hallaron un handy que utilizarían como inhibidor de señales.