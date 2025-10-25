Se hicieron un festín: todos se burlaron de River y llenaron las redes de memes
La eliminación del "millonario" ante Independiente Rivadavia por penales volvió a generar una ola de gastadas en X (extwitter), con Gallardo como máximo apuntado.
25 de Octubre de 2025 08:15
Por Redacción 0223
PARA 0223
El golpe para River es grandísimo. Afuera de la Copa Libertadores, con derrotas insólitas como local, la eliminación frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en Copa Argentina, es otro mazazo para el conjunto de Marcelo Gallardo que ya no esquiva las críticas, es uno de los principales apuntados por sus propios hinchas y el foco de las cargadas en redes sociales, donde los memes no se hicieron esperar.
