Se hicieron un festín: todos se burlaron de River y llenaron las redes de memes

El golpe para River es grandísimo. Afuera de la Copa Libertadores, con derrotas insólitas como local, la eliminación frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en Copa Argentina, es otro mazazo para el conjunto de Marcelo Gallardo que ya no esquiva las críticas, es uno de los principales apuntados por sus propios hinchas y el foco de las cargadas en redes sociales, donde los memes no se hicieron esperar.