Amenazó a la pareja delante de la policía: así fue detenido

Así fue detenido el atacante de su pareja en Mar del Plata.

Un hombre de 34 años que tras una discusión con la pareja la amenazó delante de los policías que acudieron al lugar fue aprehendido y notificado de la formación de una causa penal.

Fueron efectivos de la Estación de Policía Comunal de Balcarce los que llegaron al domicilio ubicado en calle 116 entre avenida Eva Perón y calle 15 donde se registraba un conflicto de pareja.

El procedimiento se originó a raíz de un llamado al Centro de Atención Telefónica de Emergencias 911 que alertaba sobre una discusión en la vivienda.

Al arribar al lugar, el personal policial intentó mediar entre las partes, sin embargo, el hombre comenzó a proferir amenazas e insultos hacia la mujer involucrada, por lo que fue aprehendido.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la formación de una causa por amenazas y la notificación de la misma al sujeto que en las próximas horas deberá declarar en Tribunales.

Autoridades policiales informaron que la mujer no sufrió lesiones y que no solicitó ninguna medida de restricción para el imputado.