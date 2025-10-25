Tragedia: un taxista murió tras quedar varado por las intensas lluvias

Un taxista perdió la vida en medio del caos generado por las intensas lluvias que anegaron gran parte de la avenida General Paz, en Buenos Aires. El hecho ocurrió a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata, cuando el hombre se descompensó dentro de su vehículo.

La víctima fue identificada como Héctor Hermosa, de 60 años. Según informaron fuentes oficiales, bomberos que trabajaban en la evacuación de automovilistas atrapados por el agua hallaron al conductor sin vida dentro del taxi. Personal del Same acudió al lugar, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El episodio se produjo en el contexto de las fuertes inundaciones que afectaron distintos tramos de la General Paz, donde varios automovilistas debieron abandonar sus autos por el nivel del agua.

Una mujer relató a TN el dramático momento que vivió junto a su hija de 15 años a la altura de Beiró. “Tuvimos que bajar del auto porque nos estábamos ahogando”, contó. “Llamé al 140 y me dijeron que no podían venir a rescatarnos. Me aconsejaron que saliéramos del vehículo, así que la agarré de la mano y nos fuimos caminando entre el agua”, agregó.



