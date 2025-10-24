Secuestro, amenazas y violencia de género: el calvario de Lourdes de Bandana

Después de horas de misterio en torno a su paradero, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró este jueves por la noche a Lourdes Fernández, cantante de Bandana, en el departamento de su expareja Leandro García Gómez. La policía detuvo más tarde al hombre en medio de acusaciones por violencia de género.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a la artista luego de que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 diera la orden de allanamiento en el departamento de Ravignani 2186.

“En el interior del departamento fue encontrada Lourdes Fernández y minutos después fue detenido García Gómez”, precisaron fuentes oficiales a La Nación. En el lugar trabajó personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la Policía Científica y el SAME.

Finalmente, pasadas las 22.30, la cantante fue trasladada al hospital Fernández para ser atendida. Según reportó América TV, al dejar el departamento se la pudo ver con dificultades para caminar y habría requerido la asistencia de los ambulancieros.

Una fuerte preocupación se desató cuando este jueves por la mañana su madre radicó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14B de la fuerza porteña por haber perdido contacto con ella desde el pasado 4 de octubre, hace ya tres semanas, y alertó que en el pasado, ya había sufrido situaciones de violencia de género con su expareja.

A partir de la denuncia, se inició una investigación policial para averiguar su paradero. De inmediato, efectivos se dirigieron al domicilio de la cantante en Palermo, donde fueron recibidos por un hombre que indicó que ya no era pareja de Lourdes y que ella no vivía en ese lugar.

En horas de la tarde, García Gómez facilitó el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento. En ese momento la fiscalía todavía no había dado la orden de allanamiento.

Esta tarde, la artista subió algunas historias en Instagram, con contenido poco claro. Después, publicó una foto de ella junto a su gato y un video, en donde buscaba aclarar su situación. Tras ello, no volvió a publicar nada y la incertidumbre continuó por el resto del día. En el medio, su amiga y compañera de Bandana, Lissa Vera, se presentó ante la Justicia y aseguró que la expareja de Lourdes, Leandro García Gómez, es “una persona muy peligrosa”.

Más tarde, a través de una videollamada, Lourdes entró en contacto con el área de Búsquedas de Personas. “Con esto se van a dar cuenta que estoy re bien. Muchísimas gracias”, dijo Fernández en diálogo con una efectivo de la policía.

Fuentes policiales detallaron que, aunque afirmó estar bien, no quiso decir dónde se encontraba, una duda que acechaba a sus familiares, amigos y conocidos. Aclaró que, aun así, con esa llamada buscaba “dar tranquilidad”.

Por la noche, y durante el allanamiento, Gómez García estuvo bajo custodia policial en el interior del departamento. Luego, fue trasladado hacia la dependencia judicial. Según informó TN, el empresario fue llevado a la Alcaidía central de la Comuna 4, ubicada en Barracas, donde quedaría detenido hasta que se defina su situación judicial.