¿Sigue el alerta? El pronóstico para este sábado en Mar del Plata

Se esperan fuertes lluvias para la mañana pero una mejora hacia la tarde. Foto: archivo 0223.

Luego del alerta amarillo emitido para este viernes por la noche en Mar del Plata y la zona por lluvias intensas, el Servicio Meteorológico Nacional publicó un nuevo pronóstico para este sábado en la ciudad.

De acuerdo a los datos suministrados por el organismo, las precipitaciones se extenderían durante toda la mañana con chaparrones que podrían durar hasta el mediodía.

Sin embargo hacia la tarde se prevé una mejora, con cielo parcialmente nublado y momentos de sol, que dejarán atrás las fuertes tormentas de las últimas horas.

Según el SMN la temperatura mínima será de 12 grados mientras que la máxima alcanzará los escasos 15 grados.

Si bien algunas ráfagas de viento pueden llegar a los 59 kilómetros por hora durante la mañana, se espera una rotación del viento proveniente del sudoeste hacia la tarde de menor intensidad.

Hacia el domingo se pronostica una mejora en la temperatura aunque en el mapa meteorológico ya se observan algunos chaparrones.