Perverso: pidió retirar a sus "hijos" del colegio, se lo negaron y comenzó a masturbarse

Una comunidad educativa se encuentra conmocionada luego de que un hombre en aparente estado de ebriedad pidiera retirar a dos niños que, según sus dichos, eran sus hijos. Ante la negativa de los directivos y auxiliares, sorprendentemente comenzó a masturbarse frente a la institución.

El dramático hecho ocurrió en una escuela primaria del barrio Mariano Moreno de Neuquén, el pasado lunes cerca de las 11 y se dio a conocer en las últimas horas.

Ante la permanencia de esta persona desconocida y notar que estaba borracho, la directora manifestó que le pidió a un auxiliar de servicio que se quede en la puerta de acceso a la escuela. "Seguidamente, este hombre se tiró al suelo, se bajó el pantalón y comenzó a masturbarse; acto seguido el auxiliar de servicio lo corrió, pero no logró darle alcance", contaron desde la institución.

El delito fue denunciado por la directora del establecimiento esa misma tarde en la Comisaría Segunda. La responsable del establecimiento expuso en la denuncia que la realizó a los fines de poner en conocimiento de lo acontecido a la Policía y remarcó: "haré saber al nivel de primaria del CPE, la necesidad de que haya seguridad en el ingreso de la institución educativa".

Frente a la situación, un grupo de padres y madres de estudiantes de la escuela expresó su enojo, aduciendo a la falta de medidas efectivas para evitar que el hecho pueda volver a repetirse. "Tuvimos una reunión en la escuela, según ellos el CPE le dijo que para el año que viene pondrán seguridad, porque consideran que el ciclo está a punto de finalizar", indicó Joana, una de las madres consultadas.