Un masajista engañó a una menor de edad, la abusó y la obligó a prostituirse

Un masajista fue condenado a una pena de 15 años de prisión por graves delitos de abuso sexual y por promover la prostitución de una menor de edad. Los hechos por los que se lo acusa se desarrollaron en el barrio porteño de Recoleta, entre los meses de noviembre de 2012 y enero de 2013, cuando la víctima tenía solo 16 años. El Tribunal finalmente dictó la sentencia condenatoria el miércoles, culminando el proceso legal por los crímenes cometidos.

La investigación se puso en marcha a partir del año 2021, luego de que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) recibiera un aviso anónimo mediante la Línea 145. La joven, cuya identidad fue resguardada, fue captada a través de una falsa oferta de trabajo como masajista en internet. Su situación era de extrema vulnerabilidad, ya que se encontraba en situación de calle y con una gran necesidad de conseguir un empleo para subsistir.

La chica recibía una mínima parte del dinero por los "servicios".

La primera violación se produjo en un departamento destinado a masajes en Recoleta, con la excusa de enseñarle las técnicas de trabajo. Luego, la víctima fue obligada a mantener relaciones sexuales con el acusado y una pareja de clientes, además de ser empujada a ejercer la prostitución durante tres meses. La joven dependía por completo de Barrientos para salir del lugar y recibía solo una mínima parte del dinero por los "servicios".

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 condenó a Walter Barrientos García. La sentencia lo consideró autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades, que concurrió con el delito de promoción de la prostitución de una menor, agravado por haber utilizado el engaño.