Vandalizaron un reconocido restaurante y todo quedó filmado: "Esos cactus tienen 90 años"

Las cámaras de seguridad de un reconocido restaurante ubicado en el corazón del barrio Las Avenidas registraron un insólito hecho ocurrido en la puerta del local: dos hombres llegaron en un utilitario, rompieron partes de un cactus histórico y se las llevaron.

El episodio ocurrió frente a El Rey del Calzone, ubicado en la intersección de Echeverría y Solís, donde las imágenes muestran a los sujetos descender del vehículo, acercarse a la entrada y retirar varias pencas del cactus antes de cargarlas en la camioneta y retirarse del lugar.

La dueña del restaurante explicó que las plantas afectadas tienen varias décadas de vida: “Vinieron a romper las pencas de los dos cactus que tenemos en la entrada. Esos cactus están ahí desde hace 90 años, sobre todo el más grande, y se llevaron pencas. Se ve bien cuando se suben, las cortan y las suben arriba de la camioneta. Además del daño que le hicieron a la planta”.

La comerciante contó que, tras difundir las imágenes, "algunas personas me dijeron que ese tipo de cactus se usa para un alucinógeno. No lo sé, habría que preguntarle a alguno que sepa de yuyos", aclaró.