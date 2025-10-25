"¿Qué hacés prendiendo fuego las cosas?": quiso generar un incendio en un local del centro y lo retuvieron hasta que llegó la Policía

Un delincuente fue filmado este viernes cuando intentaba prender fuego prendas y percheros en el interior de un local de indumentaria ubicado en pleno centro de Mar del Plata. Quien lo grabó lo desplazó del lugar a empujones y a pocas cuadras lo encontró nuevamente. Lo retuvo hasta que llegó la Policía y se lo llevó.

El episodio ocurrió en un comercio de Rivadavia al 2800, entre Hipólito Yrigoyen y Mitre, donde el sujeto fue sorprendido por una persona que pasaba por el lugar y lo vio manipulando un encendedor entre las prendas.

Según puede verse en las imágenes, el individuo fue sacado a los empujones e insultos por quien lo descubrió en pleno intento de incendio. En ese momento, un cuidacoches de la zona intentó interceder en defensa del agresor, pero quien filmaba la situación le explicó el motivo por el cual había sido echado.

Posteriormente, el mismo joven que lo había filmado previamente, lo encontró en la intersección de San Luis y San Martín, y volvió a grabar en video. Si bien el sujeto intentó escapar, lo retuvo hasta que llegó la Policía. Uno de los oficiales, al ver al individuo, expresó: "Uh! Otra vez vos!".