Zeballos y Molteni barrieron la serie y metieron a Argentina en las finales

Gritalo Cebolla. El marplatense, junto a Molteni, metieron a Argentina en el Final 8 de la Copa Davis.

Horacio Zeballos y Andrés Molteni no dejaron pasar la oportunidad de cerrar rápidamente la serie con Países Bajos, se impusieron en dos set ante la dupla Van de Zanschulp y Arends para darle el pasaje al equipo argentino al Final 8 de la Copa Davis que se jugará en noviembre en Bolonia, Italia.

El inicio fue casi perfecto de la dupla nacional, que después de un arranque equilibrado, logró quebrar para tomar distancia y sostenerla con autoridad para llevárselo por 6-3 en apenas 36 minutos de juego.

La segunda manga fue distinta, el que se quedó con el servicio rival fue Países Bajos que hizo explotar a las tribunas y se encaminó al set. Con el marcador 5-3, el local sacó 40-0 y ahí apareció lo mejor de los argentinos, aguantando y devolviendo todo para levantar la historia. En un game interminable, lograron quebrar y fue un punto de inflexión en el juego. A partir de ahí, ganaron los tres games siguientes y lo cerraron por 7-5, con una notable actuación de Molteni y el acompañamiento de Zeballos.

El objetivo está cumplido. El conjunto capitaneado por Javier Frana está entre los mejores ocho del mundo y quiere ir por más en Italia.

