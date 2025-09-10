Emotivo recibimiento a Horacio Zeballos, que ya piensa en la serie con Países Bajos

Horacio Zeballos fue recibido por sus compañeros y ya se puso a trabajar bajo las órdenes de Javier Frana.

El tenista marplatense Horacio Zeballos, flamante campeón de dobles del US Open, se sumó a la delegación argentina que se prepara en Groningen, Países Bajos, para disputar la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis frente al conjunto neerlandés.

Su llegada al vestuario, a tres días de levantar el trofeo en Nueva York junto al español Marcel Granollers, fue celebrada con aplausos y el clásico canto de “¡dale campeón!”, una muestra de apoyo que refleja el valor de su presencia en el equipo nacional.

El zurdo de 40 años, actual número cinco del ranking de dobles, fue recibido por el capitán Javier Frana y por sus compañeros Francisco Cerúndolo (21°), Tomás Etcheverry (64°), Francisco Comesaña (61°) y Andrés Molteni (19° en dobles), con quien Zeballos conformará la dupla argentina para el punto de dobles.

La serie se disputará el viernes y sábado, y definirá cuál de los seleccionados avanzará a los cuartos de final de la Copa del Mundo del tenis, que se jugarán en noviembre en Bolonia, Italia. Argentina necesita imponerse en tres de los cinco puntos en disputa para clasificar al Final 8 de la Copa Davis.

Zeballos, que obtuvo su segundo título de Grand Slam tras Roland Garros, valoró la oportunidad de regresar a la Davis: “Estoy muy contento, tenía muchas ganas de llegar. Ahora tengo la cabeza en aportar mi punto y tratar de que Argentina gane la serie”.

