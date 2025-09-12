El marplatense Zeballos tendrá la chance de darle el pasaje a Argentina a las finales de Italia

El equipo argentino sacó una buena ventaja y tendrá tres chances de cerrar la serie.

Argentina no dejó dudas en la primera jornada de Copa Davis, se adelantó 2 a 0 y el sábado intentará conseguir el último punto para avanzar a las finales de la competencia que se disputará en noviembre en Bolonia, Italia. El marplatense Horacio Zeballos, junto a Andrés Molteni, podrán ponerle el broche en el choque de dobles.

En el arranque de la jornada, Tomás Etcheverry (64°) obtuvo un sólido triunfo ante Jesper de Jong (79°) por un doble 6-4, luego de una hora y 58 minutos de juego.

Etcheverry tomó ventaja rápidamente en el primer set, quebrándole el saque a su rival en el tercer game. Pese a que de Jong se recuperó solo unos juegos después, el platense volvió a romper el saque de su rival para mantenerse adelante en el marcador. De esta manera, al argentino le alcanzó con mantener sus siguientes turnos de saque para quedarse con el primer set por 6-4.

El segundo parcial fue prácticamente un calco del primero, con ambos jugadores quebrándose el saque dos veces cada uno para estar 3-3 igualados. Pero Etcheverry volvió a golpear en el séptimo game para tomar una ventaja que terminó siendo definitiva para obtener el 6-4 y 6-4 definitivo.

Con la ventaja, Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, cumplió su parte tras batallar en el primer set y arrasar en el segundo por 7-6 (4) y 6-1 frente a Botic Van de Zandschulp.

El encuentro comenzó con paridad y exigió a Cerúndolo en un primer set que se estiró hasta el tiebreak. Allí, el argentino mostró carácter, se impuso por 7-4 y logró encaminar un partido que hasta entonces había tenido momentos de irregularidad.

A partir de esa definición, el porteño elevó su nivel y en el segundo parcial desplegó un tenis más sólido, con dos quiebres que resultaron determinantes para cerrar el cruce con comodidad.

