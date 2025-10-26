¿Choripanes o hamburguesas? Qué eligen los marplatenses para almorzar cuando salen de votar

Como en cada elección, sobre todo en los barrios algo alejados del centro, se da una importante oferta gastronómica en la puerta o cercanía de las escuelas. Y como siempre, el choripán es el más elegido. Pero también hay otro tipo de opciones de lo más variadas.

En la Escuela 45 del barrio Florencio Sánchez, por ejemplo, cada vez que hay elecciones, en la esquina de Dellepiane y Puan, se instala un gran puesto de choripán y otros sánguches típicos. Allí, la señora responsable del emprendimiento señaló que “hay menos ventas que en las otras elecciones”, en referencia a las legislativas provinciales del 7 de septiembre.

La bondiola es otra de las opciones para este domingo

En esa escuela la oferta incluye choripanes a $5.000, hamburguesas completas a $7.000, y bondiolas a $8.000. En la puerta de la misma escuela hay otro clásico de la gastronomía: Los pastelitos, que se venden a $2.000 cada uno y los 6 por $10.000.

En el corazón del barrio Peralta Ramos Oeste está la Escuela 26, en Jacinto Peralta Ramos y Ayolas. Ahí también se ubicó en puesto con sánguches de fiambre y cafetería. La pareja al frente del emprendimiento indicó a 0223 que la venta esta elección “viene tranquila, algo menos que la anterior, lo que pasa es que la otra vez era a principio de mes y esta es al final, y la gente no tiene plata”.

El toque dulce lo ponen los pastelitos de membrillo obatata

En la Escuela 26 los sánguches de fiambre (jamón y queso o salame y queso) se venden a $3.000, el café con un brownie a $3.000, café con 2 facturas a $3.000, y las gaseosas a $2.000.