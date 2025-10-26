No lo dejaba votar el presidente de mesa y obtuvo un amparo del Juzgado Federal

Diferencias acerca del documento permitido para votar. Ese fue el argumento que empleó un presidente de mesa para impedirle votar a un hombre que se presentó en la Justicia Federal y obtuvo hace instantes un amparo para poder hacerlo.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el ciudadano se presentó en la sede del Juzgado Federal 4 que tiene competencia electoral para este domingo y que es subrogado por el Juez Santiago Martín.

“Presentó un amparo porque la autoridad de su mesa designada no lo dejaba votar por una confusión en su documento y desde el Juzgado se resolvió que le permitiera hacerlo”, dijeron las fuentes consultadas.

Este domingo cualquier consulta o el pedido de intervención ante la imposibilidad de votar debe realizarse en el Juzgado ubicado en la avenida Independencia 2024 hasta las seis de la tarde.

La presentación a votar con un documento incorrecto es uno de los problemas más habituales ya que debe hacerse con el último documento emitido porque el padrón tiene registrada esa información de ese documento. Si lo hace con uno anterior, será denegado su derecho a votar.

Otro inconveniente habitual es la diferencia entre la información del documento y la del padrón electoral que debería resolver el presidente de mesa de acuerdo a las pautas del Código Nacional Electoral. Si eso no ocurre, la recomendación es acercarse al Juzgado Federal para que se revise su situación.