¡Un asco! Una montaña de ratas copó una esquina de Mar del Plata y los vecinos se desesperaron

Los videos son elocuentes, asquerosos y contundentes, pero en ellos no se ve el drama mayor para los vecinos. "En las inmediaciones de esta esquina tenemos una escuela y un jardín", dice un hombre que vive en la zona. Lo que preocupan son las enfermedades y el contagio en los niños ante la proliferación de ratas en la zona.

Sucede que en el barrio Belisario Roldán estalló la bronca entre los propios habitantes por el crecimiento de un microbasural donde los roedores se multiplican sin parar.

Cuentan que la esquina de Alvarado y 194 tiene dueño pero no hace nada para evitar el desastre: gente de la cuadra, de otras cercanas y hasta de diferentes zonas lindantes al barrio van a tirar su basura. Se hizo una montaña de residuos y las ratas están felices.

"Hace más de un año que no desratiza ni limpia de verdad", le reclaman al dueño y a las autoridades. La mugre aumenta su cantidad. Sin más comunicación con el propietario, los vecinos se comunicaron con 0223 para solicitar una solución, o acercarse a ella.

Mientras tanto, las ratas se multiplican al mismo tiempo que las bolsas de basura. Y en las imágenes se deja notar el abandono de una esquina que preocupa a todo el barrio y a las familias de la escuela.