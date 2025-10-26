Lo pararon porque estaba borracho, abrieron el baúl y se llevaron una sorpresa: "Es mi señora"

Un taxista fue demorado en un control de tránsito en el que dio positivo de alcoholemia y cuando los agentes de tránsito le revisaron el baúl, encontraron a su pareja escondida.

El insólito episodio ocurrió este sábado por la noche en la capital de Salta, cuando el conductor fue detenido en un control sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club Gimnasia y Tiro.

Los agentes le realizaron el test de alcoholemia y cuando el control dio positivo, realizaron una inspección más exhaustiva del vehículo.

Fue en ese momento que se llevaron una impactante sorpresa: adentro del baúl del auto estaba escondida su pareja. Uno de los inspectores le consultó al taxista quién era la persona que estaba en el baúl y el hombre respondió: “Es mi señora".

Pero la sorpresa no terminó ahí, porque todo empeoró cuando escucharon las supuestas razones por las que la mujer estaba escondida. "Estaba vigilando a mi pareja", dijo la joven mientras se sacaba de encima la frazada en la que estaba envuelta e intentaba salir del baúl.

Ella contó que tenía 18 años y explicó que se metió en el auto por decisión propia. Según dijo, la sospecha de una posible infidelidad llevó a que optara por esa particular forma de control.

El medio local El Tribuno señaló que la joven quería ver qué hacía su pareja mientras se encontraba trabajando como taxista durante la noche. “Le digo que me cela. Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche”, le recalcó el hombre al policía al notar que dudaba de la veracidad del relato. Mientras el hombre hablaba, la joven asentía.

La situación derivó en la confección de un acta por parte de las autoridades. El hombre fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol y, además, por transporte ilegal de pasajeros, ya que su pareja, al momento del control, viajaba oculta en el baúl, indicó el medio salteño.