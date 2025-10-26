Ya votó el 25 por ciento de las personas habilitadas en General Pueyrredon

Un marcado crecimiento en la afluencia de votantes en horas del mediodía elevó a 25 el porcentaje de los electores habilitados que ya emitió su voto en las ciudades de Mar del Plata y Batán.

Autoridades policiales confirmaron a 0223 que la actividad se desarrolla con normalidad en las 1659 mesas habilitadas en General Pueyrredon tras superar los inconvenientes iniciales que demoraron el inicio en algunos de los 283 centros de votación.

Hay 283 centros de votación.

Esos lugares son custodiados en su exterior por cerca de 600 efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires mientras que en el interior –a diferencia de las elecciones del 7 de septiembre pasado- hay miembros del Ejército, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, y Prefectura Naval Argentina.

Las mismas fuentes confirmaron que hasta el momento no se registraron aprehensiones por incidentes ni detenciones de personas que registraran pedidos de captura activo y se presentaron a votar.