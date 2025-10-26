Votó Axel Kicillof y cuestionó la boleta única: qué dijo sobre el nuevo sistema

Ante la consulta de la prensa, Kicillof criticó el uso de la boleta única. Foto archivo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof cuestionó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) al sostener que fue una “decisión que no está respaldada”. Minutos después de las 11, el referente del peronismo sostuvo que el tradicional sistema de boleta partidaria “es más barato” y “no hubo ninguna denuncia” en las anteriores elecciones.

“No era un problema de fraude ni de costo, porque era claramente menor”, deslizó el jefe del ejecutivo provincial, ante la consulta de la prensa.

De igual manera, el dirigente afirmó que “no estamos para discutirlo, respondo la pregunta, hoy es concentrarse en votar, hoy es un día democráticamente importante”.

“Es una elección critica, en medio una situación compleja en la provincia de Buenos Aires, la situación de los deudores. Es lo que me decían en la cola y es la realidad cotidiana de todos los argentinos y dónde se resuelve, es en las urnas”, completó Kicillof.