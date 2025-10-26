Poco menos del 15% de votantes lo hizo antes del mediodía: cómo siguen las elecciones en Mar del Plata

El primer corte estadístico realizado por las fuerzas de seguridad dio cuenta que en Mar del Plata votó apenas el 14 por ciento de electores habilitadas antes de las doce del mediodía en algunas de las 1659 mesas habilitadas.

El número está marcadamente debajo del 23 por ciento registrado a nivel nacional a la misma hora, pero en sintonía con la dinámica de elecciones anteriores cuando el grueso de votantes se acerca a los lugares de votación después del mediodía.

La policía custodia la parte externa.

Desde la Jefatura Departamental, que coordina la seguridad en la parte externa de todos los lugares de votación, aseguraron que, tras una demora inicial por falta de autoridades de mesa, todas funcionan de manera normal desde las 9 y que no se han registrado inconvenientes por el momento.

A esos 600 efectivos que llevan adelante el operativo en los lugares de votación se deben sumar otros 750 del Ejército, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, y Prefectura para custodiar los 283 establecimientos en General Pueyrredon.