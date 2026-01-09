Día de confirmaciones en Aldosivi: anunció cinco refuerzos

El regreso de Alan Sosa es la principal novedad en los anuncios oficiales de Aldosivi.

Después de lograr la permanencia, Aldosivi tuvo varias salidas y, por ende, tendrá que incorporar un alto número de jugadores para armarle el plantel competitivo que pretende Guillermo Farré. Este viernes, el club anunció oficialmente a cinco nuevos refuerzos para afrontar la temporada de la Liga Profesional.

Lo más destacado de los anuncios, sin dudas, es el regreso de Alan Sosa, una de las figuras del equipo que logró el ascenso y que había vuelto al club dueño de su pase, GImnasia y Esgrima La Plata. Sin embargo, le costó afirmarse, tuvo altibajos, y el "tiburón" lo vuelve a cobijar en un lugar donde se sintió bien y se destacó.

De atrás para adelante, luego del retiro de Jorge Carranza, se apuntó a un arquero con recorrido y que pueda defender el arco. Por eso, contrató a Ignacio Chicco, que llega libre de Belgrano de Córdoba y ya se puso a disposición del cuerpo técnico.

Para la última línea, el jugador elegido fue Joaquín Novillo, marcador central que firmó por dos temporadas y proviene de Paysandú de Brasil. En nuestro país mostró buenos rendimientos en Colón y Belgrano.

También experimentado y que llega desde el exterior, el "tiburón" anunció la incorporación de Franco Leys, que viene a reforzar el puesto de mediocampista central y darle una variante más al entrenador que conoce bien esa posición.

En el ataque, se sumó Tomás Fernánez, tras jugar la última temporada en San Martín de San Juan. Con 27 años, el delantero quedó libre de Boca y busca continuidad.

