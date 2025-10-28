Melody Luz se sumó a la polémica por el pago de Tini a las bailarinas

La bailarina se sumó a la polémica por el pago de Tini a los bailarines de su staff

Tini Stoessel uedó en el centro de la polémica en medio de la presentación de "Futttura" se centró en el ojo de la polémica luego de que trascendiera que algunos de sus bailarines estaban disconformes con el sueldo que cobraban por acompañar a la artista en el escenario.

La polémica generó un debate en medios de comunicación e incluso fue comparada con Lali Espósito y los sueldos que ella paga por el mismo rendimiento. "Lali es como la ves", aseguraron

Anoche en LAM, Melody Luz habló sobre lo difícil que es cobrar un sueldo digno siendo bailarina, mencionando que algunos artistas solo ofrecen viáticos y “exposición” como forma de pago. Si bien aclaró que el trato que recibió por el equipo de Tini fue óptimo, sí mencionó un hecho de discriminación estética a la hora de bailar.

"Desde mi experiencia, yo tenía pancita en Muñecas y sé que hay una escena donde no me pusieron por ese motivo", relató. Melody Luz fue contratada para bailar en un videoclip de Tini, en colaboración con La Joaqui, cuando estaba cursando los primeros meses de embarazo de su hija Venezia, teniendo una pequeña pancita que revelaba su situación.

Laura Ubfal dio a conocer que el equipo de bailarines de Tini estarían enojados con la cantante por el bajo sueldo que cobran por su performance en FUTTTURA, destacando que el trabajo está remunerado en 200 mil por espectáculo.