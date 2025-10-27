“Todo se hace a pulmón”: una academia de danza barrial busca ayuda para representar a Mar del Plata en el Nacional

El esfuerzo del Faro Norte: una academia marplatense quiere representar a la ciudad en el Nacional

Una academia de danza de Faro Norte, con más de 13 años de historia en el sur de Mar del Plata, logró una destacada clasificación al certamen nacional “Gym On Stage”, que se realizará el próximo 6 de diciembre en San Isidro. Ahora, sus integrantes lanzaron una campaña solidaria para poder viajar y representar a la ciudad en la gran final.

“Todo se hace a pulmón”, resumió Celeste Eddi, profesora y creadora de la academia de danza "Undherdance", que en diálogo con 0223, habló del entusiasmo del grupo por viajar a competir en Buenos Aires.

Junto a Aime Wener, dictan clases en la Sociedad de Fomento del barrio del sur de Mar del Plata, donde niños, jóvenes y mujeres adultas —de entre 5 y 62 años— encuentran en la danza un espacio de encuentro, aprendizaje y contención.

De una Sociedad de Fomento a una final nacional

La academia compite desde hace años en diferentes categorías y estilos, y esta vez logró clasificar con cinco coreografías, entre ellas rutinas de street jazz, una puesta homenaje a Michael Jackson, free dance, heels (tacones) y ritmos caribeños para el grupo senior.

“Clasificamos con todos los grupos que presentamos. Recibimos menciones especiales: 4 de oro y obtuvimos mención Platino", dijo emocionada.

Un proyecto hecho con esfuerzo

A pesar de los logros, el desafío económico es enorme. “Si bien nuestras alumnas y alumnos abonan las clases, no tenemos un estudio propio. Todo lo que hacemos es con esfuerzo y colaboración. Queremos que puedan vivir esta experiencia, pero la mayoría no puede afrontar los gastos del viaje”, explicó la docente.

La academia busca reunir fondos para cubrir transporte y alojamiento de las 40 personas que integran la delegación. “Queremos representar a nuestro barrio y a Mar del Plata con orgullo. Necesitamos la ayuda de todos para hacerlo posible. Si 40.000 personas nos donan tan solo $250 tenemos la posibilidad de viajar a Buenos Aires", concluyó.

Cómo colaborar

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo mediante aportes económicos para el viaje a San Isidro. Cualquier ayuda, pequeña o grande, será bienvenida para que esta academia barrial pueda seguir cumpliendo sueños.