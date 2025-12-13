Motociclistas huyeron de un control, fueron perseguidos y la Policía se encontró una sorpresa

Dos jóvenes de 20 y 21 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este viernes en Mar del Plata luego de una breve persecución policial, al ser sorprendidos circulando en motocicletas sin documentación y con un arma de fuego en su poder.

El procedimiento fue realizado por personal del Grupo de Prevención Motorizada, que se encontraba realizando recorridas de prevención de delitos y faltas en general. El hecho ocurrió en la intersección de Alejandro Korn y Ortiz de Zárate, cuando los efectivos intentaron identificar a dos personas que se desplazaban en motovehículos de baja cilindrada.

Al hacer caso omiso a las órdenes policiales, se inició una persecución de escasos metros que culminó con la interceptación de ambos sujetos. Durante la requisa, los uniformados hallaron entre las prendas del joven de mayor edad un revólver calibre 22, marca Pasper Bagual, con dos vainas servidas y seis proyectiles intactos.

Tomó intervención el fiscal Eduardo Layus, titular de la UFI de Flagrancia, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de portación de arma de fuego de uso civil y el posterior traslado de ambos imputados a sede judicial.

En tanto, los dos motovehículos fueron secuestrados y remitidos al playón de tránsito municipal, luego de labrarse las correspondientes infracciones por falta total de documentación habilitante para circular.

El hecho quedó a disposición del Juzgado de Faltas en turno.