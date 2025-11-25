El sentido posteo de Lionel Messi a cinco años de la muerte de Diego Maradona

Lionel Messi utilizó sus redes sociales para recordar a Diego Armando Maradona en un nuevo aniversario de su fallecimiento. El capitán de la Selección Argentina publicó una historia en Instagram con una foto en blanco y negro en la que se lo ve abrazado con el astro argentino, una de las tantas imágenes emotivas del Mundial 2010, cuando Diego era el entrenador del equipo nacional.

La publicación llamó la atención porque Messi no había compartido nada el día del cumpleaños de Maradona, el pasado 30 de octubre. En esta ocasión, eligió expresarse sin texto, dejando que la foto hable por sí sola en una fecha especialmente sensible para el mundo del fútbol argentino.

El abrazo elegido refleja uno de los momentos más recordados de aquella Copa del Mundo disputada en Sudáfrica, en la que Messi era una de las grandes figuras emergentes y Maradona ejercía un rol de liderazgo emocional sobre el plantel. Sin necesidad de agregar palabras, la imagen se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más compartidos por los hinchas, que año tras año mantienen vivo el recuerdo del Diez.