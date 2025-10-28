Se terminó todo: Benedetto deja Newell’s y su futuro es una incógnita total

El delantero, sin goles en nueve partidos, no será tenido en cuenta por el nuevo entrenador de Newell’s. Tras una etapa llena de frustraciones y lesiones, Benedetto dejará Rosario en los próximos días.

El experimentado delantero de 34 años, Darío Benedetto, rescindirá su contrato con el club rosarino luego de que el flamante entrenador, Lucas Bernardi, le comunicara que no será tenido en cuenta para lo que resta del campeonato. La decisión marca el cierre de un ciclo corto y sin goles, que no logró cumplir con las expectativas que generó su llegada a mediados de 2024.

Tras el despido de Cristian “Ogro” Fabbiani, Bernardi —campeón con la "Lepra" en 2013— asumió con la idea de renovar el plantel y apostó por una reestructuración profunda. En su primera reunión con Benedetto, fue claro: no formará parte del proyecto futbolístico. El jugador, que no anotó en los nueve partidos que disputó, ya comenzó las gestiones para su desvinculación definitiva.

El exdelantero de Boca Juniors, que también tuvo pasos por Querétaro y Olimpia antes de arribar a Rosario, no pudo romper una larga sequía goleadora. Su último tanto oficial se remonta al 5 de febrero de 2024, cuando marcó para Boca en la victoria 2-0 ante Tigre. Desde entonces, acumula 39 partidos sin convertir, atravesando una racha que minó su confianza y afectó su rendimiento.

Las lesiones musculares y la falta de continuidad fueron otro obstáculo en su paso por la Lepra. Benedetto apenas pudo completar un puñado de entrenamientos sin molestias y, cuando logró sumar minutos, se lo notó falto de ritmo. Uno de los momentos más difíciles de su estadía fue el penal errado ante Belgrano en Córdoba, una imagen que simbolizó su difícil presente.

A lo largo de su carrera, el “Pipa” registra 166 goles como profesional y una trayectoria que incluye títulos en Boca, Arsenal de Sarandí y América de México. También vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy, Tijuana, Olympique de Marsella y Elche. Sin embargo, su nivel nunca volvió a ser el mismo desde su segunda etapa en el Xeneize, donde las lesiones y la presión comenzaron a pasarle factura.

Su entorno analiza propuestas del exterior, aunque tampoco se descarta que continúe en el fútbol argentino si aparece una oferta atractiva. Lo cierto es que el delantero buscará relanzar su carrera lejos de Rosario y, sobre todo, reencontrarse con ese gol que alguna vez lo convirtió en uno de los artilleros más temidos del fútbol argentino.