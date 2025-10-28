Noche de terror en el bingo: se pelearon en la puerta, volaron piedras y mantuvieron de rehenes a los clientes

La situación alertó a los clientes que se encontraban en las máquinas del bingo. Un local que suele tener un flujo activo de gente de día y de noche, con tránsito y el estacionamiento del lugar colmado habitualmente, se transformó en un lugar de terror. En ese contexto, la violencia de una pelea callejera estremeció a todos.

Pasada la medianoche, dos personas que se encontraban sobre la avenida Edison comenzaron a insultarse. Rápidamente, en cuestión de minutos, la gresca escaló de manera desmedida. Uno atacó con piedras, a lo cual el otro hombre respondió con más piedrazos hasta que tomó un palo y lo enfrentó.

"Fueron momentos de mucha angustia. Se tiraban con adoquines, entonces el personal tuvo que cerrar y trabar las puertas con todos adentro", dijo un cliente del bingo del puerto. El mismo alertó sobre la situación general del barrio, describiendo como "imposible" caminar de noche por la zona de 12 de Octubre.

"No se ven policías ni hay prevención: es tierra de nadie", agregó. Contó, además, que la semana pasada hubo desmanes entre dos bandas callejeras y la consecuencia fue la rotura de los vidrios en el bingo.

Tomaron cartas en el asunto los efectivos de la comisaría tercera. En dicha jurisdicción, las denuncias se repiten por los hurtos menores y conflictos en la vía pública. Un sector de la ciudad que también fue noticias en los últimos meses por robo de autos y ataques de motochorros.

La mirada incrédula de las empleadas que no pudieron frenar la agresión.

"Se hizo el herido y se fue caminando tranquilo después", denunció una de las clientas que, al salir, notó que el mismo hombre que había quedado tirado en el piso se retiraba "como si nada".