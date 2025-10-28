Gritos y pedidos de auxilio: tensión por un incendio en un conocido local de indumentaria de la calle Güemes

Momentos de angustia y tensión vivieron este martes por la tarde los empleados de una reconocida casa de indumentaria de la calle Güemes de Mar del Plata al descubrir un principio de incendio que se originó en el interior del local.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que el hecho se registró alrededor de las 19:30 cuando, por motivos que son materia de investigación, se generó un principio de incendio en el depósito de Montagne, la marca líder de indumentaria y equipamiento outdoor que tiene su local a metros de la esquina de Güemes y Alberti.

Al notar la presencia de humo en el ambiente, los mismos empleados descubrieron el siniestro que se desató en el entrepiso y salieron del local a los gritos a pedir auxilio. "Ya estamos llamando a todos", se escuchó repetir a una empleada mientras esperaba el arribo de los Bomberos.

Personal policial llegó al lugar e intentó sofocar el foco ígneo con matafuegos. Luego arribaron dos dotaciones de Bomberos que terminaron con las tareas de extinción.

El local de Montagne sufrió un principio de incendio en el depósito.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni víctimas, por lo que solo hubo que lamentar daños materiales.