Los desalojaron de una casa tomada y secuestraron un auto robado: lo manejaba la novia de “Pata de Palo” Cornejo

El avance de una causa en la fiscalía temática por la usurpación de un inmueble permitió que personal de la DDI lo desaloje este martes y lo restituya al propietario. Lo singular del accionar es que terminó con la aprehensión de una joven que llegó al lugar a bordo de un auto con pedido de secuestro: era la pareja de Matías “Pata de Palo” Cornejo, uno de los sujetos que murió tras una toma de rehenes y tiroteo hace un mes y medio en el barrio Libertad.

Todo comenzó con la denuncia que un hombre de 51 años hizo el 20 de agosto pasado en la fiscalía 12 a cargo de Luis Ferreyra por la ocupación de una edificación antigua enclavada en un lote de su propiedad en Tucumán casi Pringles. Desde el Gabinete de Usurpaciones de la DDI hicieron relevamientos y testimoniales efectivamente e identificaron a los dos ocupantes por lo que se obtuvo una orden de lanzamiento para este martes.

El auto tenía pedido de secuestro activo de La Matanza.

El allanamiento se realizó en Tucumán casi Pringles

Cuando personal de la DDI estaba llevando adelante la medida arribó una joven de 24 años a bordo de un Peugeot 208 para retirar algunos elementos de la propiedad. Los oficiales verificaron el rodado y confirmaron que registraba un pedido de secuestro activo por robo solicitado por la comisaría undécima de La Matanza.

Al identificar a la conductora para notificarla de una causa por encubrimiento confirmaron que era pareja de Matías “Pata de Palo” Cornejo”, el sujeto que murió tras una toma de rehenes y tiroteo a mediados de septiembre en el barrio Libertad.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán.