Llega el día más frío de la semana así sigue el tiempo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que en Mar del Plata y la zona seguirán las condiciones estables pero con tiempo frío durante este miércoles. Se espera que sea el día más frío de la semana con temperaturas propias de invierno.

En su última actualización, el organismo ratificó que seguirán los efectos de la masa de aire de origen polar que predomina sobre el centro del país: aunque la temperatura máxima ya empieza a dar señales de un repunte, la mínima será la más baja de la semana: los registros térmicos rondarán entre los 2 y los 16 grados.

Tal como se informó, la masa de aire de origen polar es impulsada por viento proveniente del sector sur. Con apenas algunas ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde, a partir de mañana se espera que rote y con viento del norte pueda traer un repunte de las temperaturas.

El cielo estará parcialmente nublado y no hay probabilidades de precipitaciones. Hacia el próximo jueves se espera que comience una recuperación progresiva, con viento del norte y condiciones más estables.